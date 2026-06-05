E anche Pina Picierno saluta la curva del Pd

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. La decisione è stata comunicata ieri e si inserisce nel contesto di un cambiamento tra i membri di lunga data del partito. La politica ha spiegato che lascia per motivi personali e per motivi legati alle nuove direzioni prese dall’organizzazione. La sua uscita si aggiunge a un crescente numero di membri che hanno deciso di lasciare il partito negli ultimi mesi.

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Firenze, 5 giugno 2026 – E anche Pina Picierno saluta la curva del Partito Democratico. Dopo l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la deputata Marianna Madia, la vicepresidente del Parlamento Europeo ha lasciato il partito di Elly Schlein, convinta che non ci sia più spazio per i cosiddetti riformisti, espressione che purtroppo rischia di avere contorni sempre poco definiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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