e anche pina picierno saluta la curva del pd

Notizia in breve

Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. La decisione è stata comunicata ieri e si inserisce nel contesto di un cambiamento tra i membri di lunga data del partito. La politica ha spiegato che lascia per motivi personali e per motivi legati alle nuove direzioni prese dall’organizzazione. La sua uscita si aggiunge a un crescente numero di membri che hanno deciso di lasciare il partito negli ultimi mesi.