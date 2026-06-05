E anche Pina Picierno saluta la curva del Pd
Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. La decisione è stata comunicata ieri e si inserisce nel contesto di un cambiamento tra i membri di lunga data del partito. La politica ha spiegato che lascia per motivi personali e per motivi legati alle nuove direzioni prese dall’organizzazione. La sua uscita si aggiunge a un crescente numero di membri che hanno deciso di lasciare il partito negli ultimi mesi.
Firenze, 5 giugno 2026 – E anche Pina Picierno saluta la curva del Partito Democratico. Dopo l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e la deputata Marianna Madia, la vicepresidente del Parlamento Europeo ha lasciato il partito di Elly Schlein, convinta che non ci sia più spazio per i cosiddetti riformisti, espressione che purtroppo rischia di avere contorni sempre poco definiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
E anche Pina Picierno saluta la curva del Pd
Notizie e thread social correlati
Cosa dice del Pd l’addio di Pina PiciernoPina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato il suo addio al Partito democratico, criticando la perdita di identità riformista...
Pina Picierno lascia il Pd, «la casa dei riformisti non c’è più»Pina Picierno ha annunciato il suo addio al Partito Democratico, affermando che «la casa dei riformisti non c’è più».
Temi più discussi: Picierno ci spiega perché lascia il Pd; Pina Picierno lascia il Pd, Socialisti Ue: Lasci anche la vicepresidenza del Pe; Pina Picierno lascia il PD: La casa dei riformisti non c'è più; Pina Picierno lascia il Pd: La casa dei riformisti non c'è più.
Pina Picierno ha lasciato il Pd. Pina Picierno ha lasciato il Pd. Pina Picierno ha lasciato il Pd. Ogni tanto una buona notizia. Dopo Madia, è toccato alla (politicamente) peggiore di tutte. Se ora Schlein riuscirà a liberarsi anche di Frigna Fiano, Guerini, Delrio e a facebook
#Schlein su Pina #Picierno: Sono sempre dispiaciuta quando qualcuno decide di lasciare. Non c’è spazio per i riformisti? Non condivido questa lettura del partito di oggi. Continueremo a lavorare per un Pd plurale, senza rinunciare a una linea chiara e pr x.com
Io alla notizia che Pina Picierno è uscita dal PD. reddit
Pina Picierno lascia il Pd, la casa dei riformisti non c’è piùLa vicepresidente dell’Eurocamera Pina Picierno lascia il Pd. A spiegarne le ragioni in un’intervista a Il Foglio, nell’edizione cartacea di giovedì, è la stessa Picierno. La casa dei riformisti non. msn.com
Pina Picierno lascia il Pd. Non è più il mio partitoLa vicepresidente del Parlamento Europeo potrebbe decidere di confluire nel partito di Calenda. repubblica.it