Una nuova ambulanza è stata donata in memoria di un giovane deceduto, con l’obiettivo di migliorare il servizio di emergenza nella zona. La donazione è stata possibile grazie a finanziamenti privati e contributi raccolti dalla comunità. L’ambulanza sarà utilizzata per interventi di soccorso e assistenza sanitaria, rafforzando le risorse disponibili sul territorio. La donazione ha coinvolto diversi soggetti che hanno deciso di contribuire alla memoria del giovane attraverso questa iniziativa.

? Domande chiave? In Breve Una nuova ambulanza per Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra: il ricordo di Andrea Guerard diventa servizio per il territorio. Davanti allo stabilimento Vetagro di Sesso è stata consegnata la nuova ambulanza destinata alla Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Il mezzo è stato acquistato grazie alle donazioni raccolte in memoria di Andrea Guerard, il tecnico di laboratorio di 25 anni scomparso lo scorso aprile a causa di un incidente stradale in moto. La cerimonia di consegna ha la partecipazione di numerosi volontari e delle autorità locali, segnando un passaggio fondamentale dalla memoria individuale all’assistenza collettiva. I titolari dell’azienda dove Andrea lavorava hanno fornito un contributo significativo per l’acquisto del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà a Castelnovo: nuova ambulanza in memoria di Andrea Guerard

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