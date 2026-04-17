Lunedì a Castelnovo Sotto si terrà l'addio ad Andrea Guerard. Oggi è stato eseguito un esame diagnostico esterno sul corpo della persona deceduta. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti. La cerimonia funebre si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti. La salma resterà a disposizione presso la camera mortuaria del paese. La comunità si prepara a rendere omaggio alla persona scomparsa.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 17 aprile 2026 - E’ stato eseguito un esame diagnostico esterno sul corpo di Andrea Guerard. Ed è stato concesso il nulla osta della magistratura per la messa a disposizione del corpo ai familiari, potendo così fissare i funerali, previsti per lunedì pomeriggio alle 14,30 per dare l’addio al tecnico di laboratorio di 25 anni, vittima di un incidente stradale accaduto la settimana scorsa tra Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, sull’ex Statale 358. Inutile il ricovero di tre giorni al Maggiore di Parma. Lunedì è stato diagnosticato il decesso, con la concessione dell’ espianto degli organi per consentire altre persone ammalate di affrontare la vita in modo migliore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, lunedì l'addio a Andrea Guerard

Notizie correlate

Castelnovo Sotto, al Carnevale vince l'Olimpia 2Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 febbraio 2026 - E’ il carro dedicato alla rete di internet, realizzato dalla scuderia Olimpia 2, a vincere...

Castelnovo Sotto, si schianta in auto per un maloreCastelnovo Sotto (Reggio Emilia), 7 aprile 2026 - Un uomo di 54 anni è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio in seguito a un...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Castelnovo Sotto, si schianta in auto per un malore; Camion divorato da un incendio tra Cadelbosco e Castelnovo Sotto; In fiamme un autocarro frigo tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto; Schianto di Cadelbosco: il dolore per la morte di Andrea Guerard, 26 anni.

Alcuni appuntamenti previsti nel weekend a Castelnovo SottoSabato 18 aprile, alle ore 10, la Pubblica Assistenza di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco organizzerà in biblioteca (via Dante 28) una lezione di disostruzione pediatrica e primo soccorso. Per parteci ... sassuolo2000.it

Camion divorato da un incendio tra Cadelbosco e Castelnovo SottoCASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Un camion frigo ha preso fuoco durante la marcia sulla strada provinciale 358 tra Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Alle 11 l’intervento dei vigili del fuoco con ... reggionline.com

CONDOGLIANZE E VICINANZA ALLA FAMIGLIA DI ANDREA Dopo la tragedia che ha portato alla prematura scomparsa di un giovane castelnovese L’amministrazione di Castelnovo di Sotto, a nome di tutta la comunità, si stringe al profondo do facebook