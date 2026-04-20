L’addio a Andrea Guerard il 25enne morto dopo l’incidente | lacrime e motori per l' ultimo saluto

A Castelnovo Sotto si sono svolti oggi i funerali di Andrea Guerard, il giovane di 25 anni morto in un incidente stradale. Centinaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto, tra lacrime e motori accesi. La cerimonia si è svolta nella chiesa del paese, con amici e conoscenti che hanno partecipato per rendere omaggio alla memoria del ragazzo. La salma è stata poi portata al cimitero locale.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 20 aprile 2026 - Una folla commossa, tanti giovani, la classe 2000, associazioni sportive, genitori e nonni, stretti oggi attorno ai familiari di Andrea Guerard, nella chiesa parrocchiale a Castelnovo Sotto, per l’addio al giovane tecnico di laboratorio di 25 anni, vittima dei gravi traumi riportati in un incidente in moto accaduto una decina di giorni fa sull’ex Statale 358 a Cadelbosco Sopra, mentre si stava recando al lavoro, alla ditta Vetagro, a Villa Sesso. Il decesso tre giorni dopo l’incidente. Tre giorni dopo è avvenuto il decesso nella rianimazione del Maggiore di Parma. I genitori, papà Stefano e mamma Luisa, hanno dimostrato forza anche in quegli instanti, concedendo da subito l’autorizzazione all’espianto degli organi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Andrea Guerard, il 25enne morto dopo l’incidente: lacrime e motori per l'ultimo saluto Notizie correlate Sarno in lacrime per Carmine: l'ultimo saluto al 24enne vittima di un incidente sul lavoroDolore e sgomento, nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi di Sarno, dove è stato dato l'ultimo saluto a Carmine Albero, il 24enne... Castelnovo Sotto, lunedì l'addio a Andrea GuerardCastelnovo Sotto (Reggio Emilia), 17 aprile 2026 - E’ stato eseguito un esame diagnostico esterno sul corpo di Andrea Guerard. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Castelnovo Sotto, lunedì l'addio a Andrea Guerard; Andrea Guerard muore a 26 anni in un incidente stradale con la moto: lo scontro con un pick-up, l'addio dopo tre giorni in coma; Domani i funerali del 25enne Andrea Guerard, morto in un incidente in moto a Cadelbosco Sopra; Schianto moto-pick up. Addio a Andrea Guerard. Il centauro aveva 25 anni. Castelnovo Sotto, lacrime e motori per l'addio a Andrea GuerardCastelnovo Sotto, lacrime e motori per l'addio a Andrea Guerard Guerra civile in America: secondo gli esperti è già iniziata Una patata con tentacoli nello spazio che sembra un alieno: la foto virale ... msn.com Andrea Guerard muore a 26 anni in un incidente stradale con la moto: lo scontro con un pick-up, l'addio dopo tre giorni in comaIl 26enne di Castelnovo Sotto di Reggio Emilia era rimasto coinvolto nella tarda mattinata di venerdì 10 aprile in un violento incidente stradale a Cadelbosco Sopra, a pochi chilometri dal paese di re ... corrieredibologna.corriere.it Andrea Guerard è deceduto tre giorni dopo il ricovero, era arrivato in ospedale il 10 aprile in condizioni gravissime - facebook.com facebook