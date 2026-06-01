L’inchiesta per violenza sessuale nei confronti di Oumar Solet è stata archiviata dal giudice del Tribunale di Udine, che ha accolto la richiesta della Procura. La decisione è stata comunicata alla fine della scorsa settimana. Il difensore del calciatore si sta avvicinando a un ruolo più attivo nel suo percorso professionale. Non ci sono altre indagini pendenti legate a questa vicenda.

Archiviata l’inchiesta per violenza sessuale nei confronti di Oumar Solet. La decisione del gip del Tribunale di Udine, che ha accolto la richiesta della Procura, è arrivata al termine della scorsa settimana. I difensori del 26enne francese, Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, hanno espresso “viva soddisfazione” per un esito definito “ampiamente liberatorio”. Arriva infatti in un momento cruciale della carriera di Solet: dopo due anni all’ Udinese, è sempre più vicino il suo trasferimento all’ Inter. L’indagine era nata dalla denuncia presentata da una donna dopo una serata nel maggio 2025 con Solet e altre persone, conclusasi nell’abitazione del difensore francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Solet, archiviata l’accusa di violenza sessuale. Il difensore è sempre più vicino all’Inter

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