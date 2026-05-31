Calciomercato Inter quanti enigmi! Solet e Muharemovic il futuro di Bisseck e il rinnovo di De Vrij | ecco cosa è chiaro

L'Inter sta valutando i profili di Solet e Muharemovic per la difesa. Bisseck potrebbe lasciare la squadra in estate, mentre il rinnovo di De Vrij è ancora in discussione. La società non ha ancora ufficializzato decisioni definitive su questi giocatori. La situazione resta aperta, con diverse opzioni sul tavolo per rafforzare il reparto difensivo.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, quanti enigmi in difesa per i nerazzurri! Dai nomi di Solet e Muharemovic, al futuro di Bisseck e il rinnovo di De Vrij. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, l’ Inter sta lavorando con attenzione al mercato dei difensori, smentendo voci su un possibile arrivo di Ruben Dias, definito dal giornalista “una trattativa fantasma”. La società, ha spiegato, punta a profili con costi tra 25 e 28 milioni più bonus, con operazioni selezionate e standardizzate. Pedullà ha sottolineato che i nomi al momento monitorati sono Tarik Muharemovic e Solet, anche in funzione del futuro di Yann Bisseck. 🔗 Leggi su Internews24.com

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