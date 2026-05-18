Nuova allerta gialla per temporali sull' Abruzzo ma a metà settimana tornano sole e caldo | le previsioni
Il Centro funzionale d'Abruzzo ha emesso una nuova allerta gialla per temporali sull'Abruzzo nella giornata di martedì 19 maggio. La regione sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili, con possibili piogge intense e raffiche di vento. Le previsioni indicano che, a partire dalla metà della settimana, il tempo tornerà soleggiato e le temperature aumenteranno. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati all’allerta in questione.
Nuova allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, nella giornata di martedì 19 maggio: lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo.Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo, a Chieti, martedì, ci saranno cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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