Nuova allerta gialla per temporali sull' Abruzzo ma a metà settimana tornano sole e caldo | le previsioni

Il Centro funzionale d'Abruzzo ha emesso una nuova allerta gialla per temporali sull'Abruzzo nella giornata di martedì 19 maggio. La regione sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili, con possibili piogge intense e raffiche di vento. Le previsioni indicano che, a partire dalla metà della settimana, il tempo tornerà soleggiato e le temperature aumenteranno. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati all’allerta in questione.

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