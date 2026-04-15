Allerta meteo gialla sul Lazio previsti rovesci e temporali nelle prossime ore

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026. L’allerta riguarda una possibile ondata di rovesci e temporali che interesseranno diverse zone della regione nelle prossime ore. La protezione civile ha diffuso il comunicato, invitando alla prudenza e a monitorare gli aggiornamenti sulle condizioni meteo.

Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha diramato in data odierna, mercoledì 15 aprile 2026, un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà il territorio della Regione Lazio.I dettagli e la validità dell'avvisoLe autorità competenti hanno dichiarato un livello di Allerta Gialla.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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