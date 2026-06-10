L’Italia di softball ha perso anche il secondo match contro la Repubblica Ceca durante l’Amsterdam Invitational Cup 2026. La partita si è conclusa con una sconfitta per la nazionale italiana, che ora ha un record di due sconfitte nella competizione. La gara si è svolta nei Paesi Bassi, senza ulteriori dettagli sul punteggio o sui momenti salienti del match.

Arriva la seconda sconfitta per la Nazionale Italiana di softball, impegnata in questi giorni nei Paesi Bassi per l’ Amsterdam Invitational Cup 2026. Dopo il k.o subito contro l’Australia nella giornata di ieri, le azzurre oggi hanno dovuto cedere il passo alla Repubblica Ceca con il risultato di 4-0. A pesare in particolar modo è stato il terzo inning. Nello specifico le avversarie si sono portate sull’1-0 nella prima ripresa, sfruttando un singolo di Smejkal Peckova; poi, dopo due turni, le ceche sono state particolarmente abili a portarsi sul +4 sfruttando il singolo di Klimpova, il sacrificio ancora di Smejkal Peckova e il timbro di Klimpova. Non troppo mosso l’attacco tricolore che fino al terzultimo atto, non era andato oltre le single due valide a fronte dei cinque marcati dalle rivali, portando poi il contingente a quattro al termine della disputa, il cui passivo è stato appesantito dal quinto sigillo messo a referto dal files out di Vodickova siglato al quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Softball, l’Italia cede il passo alla Repubblica Ceca nel secondo test dell’Amsterdam Invtitational cup

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