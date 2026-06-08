Il debutto delle azzurre nel torneo Amsterdam Invitational Cup è stato rinviato a causa del maltempo. La partita prevista contro i Paesi Bassi non si è giocata e sarà recuperata in data da definirsi. La decisione è stata presa in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito lo svolgimento regolare dell'incontro. La squadra aspetta una nuova data per scendere in campo.

Per il debutto delle azzurre si dovrà attendere. La partita tra le nostre ragazze e i Paesi Bassi, primo atto della competizione amichevole premondiale denominata Amsterdam Invitational Cup 2026, è stata infatti cancellata a causa delle condizioni meteo avverse che hanno impedito il regolare svolgimento del programma. La notizia è arrivata pochi minuti fa dai canali della Federazione Italiana Basebal Softball. L’esordio dell’Italia in terra neerlandese era previsto per le 19:00 odierne. Pur riuscendo a svolgere la fase di riscaldamento prima del playball, le giocatrici sono state costrette a rientrare negli spogliatoi per via della pioggia che, però, non è cessata, cambiando così il tabellino di marcia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Softball: il meteo rinvia il debutto delle azzurre all’Amsterdam invitational Cup

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