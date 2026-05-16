Hockey ghiaccio | la Finlandia non sbaglia nel secondo giorno ai Mondiali cade la Repubblica Ceca

Si è conclusa la seconda giornata dei Mondiali di hockey su ghiaccio, che si stanno disputando a Zurigo e Friburgo. Le partite di questa fase si sono svolte nel rispetto del programma stabilito, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie e altre sconfitte. Tra i risultati più significativi, la nazionale finlandese ha vinto senza problemi, mentre la squadra della Repubblica Ceca è stata sconfitta. I match hanno coinvolto diverse rappresentative, proseguendo la competizione internazionale di alto livello.

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Va in archivio la seconda giornata di competizioni in quel di Zurigo e Friburgo, città che ospitano i questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio. In questo day-2 abbiamo assistito all’esordio della Nazionale italiana, la quale ha come da pronostico ceduto il passo alla corazzata del Canada con il risultato di 0-6. Nello stesso raggruppamento degli azzurri, quello B, in mattinata la Slovacchia ha avuto la meglio sulla Norvegia, battendola per 2-1. In serata invece la Repubblica Ceca ha incassato il primo K.O della rassegna iridata cedendo il passo alla Slovenia per 3-2 ai tempi supplementari. Nel girone A spicca invece la Finlandia, al momento al comando delle operazioni dopo aver regolato l’Ungheria per 1-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: la Finlandia non sbaglia nel secondo giorno ai Mondiali, cade la Repubblica Ceca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video HE'S BACK: Aleksander Barkov was in action for Finland, on track to return next season Sullo stesso argomento Hockey ghiaccio: l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei MondialiUn buon primo test per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, uscita sconfitta all’overtime dall’Austria in occasione del match... Hockey ghiaccio femminile: il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali 2026Dopo aver reso noto il calendario dei Mondiali Femminili di Prima Divisione Gruppo A, la IIHF – Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio – ha... Buona la prima per Finlandia, Canada, Svizzera e Repubblica Ceca al Mondiale Top Division di Zurigo e Friburgo 2026 di hockey su ghiaccio hockeyitalia21.com/2026/05/15/buo… x.com Hockey ghiaccio: la Finlandia non sbaglia nel secondo giorno ai Mondiali, cade la Repubblica CecaVa in archivio la seconda giornata di competizioni in quel di Zurigo e Friburgo, città che ospitano i questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di hockey ... oasport.it Quali sono le 7 migliori nazioni di sempre nell'hockey su ghiaccio? reddit Olimpiadi 2026: Canada e Finlandia si sfidano per la finaleCanada e Finlandia si affrontano nella semifinale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La partita, in programma all’Arena Santa Giulia, mette in palio l ... it.blastingnews.com