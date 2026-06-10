Un uomo di 50 anni, malato di Sla, e sua madre anziana hanno consegnato 200.000 euro a un truffatore. La vittima ha ricevuto sms trappola e chiamate da un falso poliziotto, che ha convinto l’uomo a effettuare il pagamento. La consegna si è svolta in diverse occasioni, dopo aver creduto di aiutare un'operazione di polizia. La truffa si è conclusa con la perdita di denaro e l’intervento delle forze dell’ordine.

Cremona, 10 giugno 2026 – Un cinquantenne di Cremona, malato di Sla, è finito nella rete di un truffatore. Il raggirato ha consegnato circa 200mila euro. Tutto è iniziato da un messaggio inviato da un falso circuito che lo metteva in allerta su un ovviamente inesistente tentativo di svuotare il suo conto corrente. L’uomo è stato poi più volte contattato da un finto poliziotto capace di convincerlo a bonifici successivi. AR LAW KA Lo specialista della truffa ha seguito un canovaccio rodato: si è posto in maniera convincente, professionale. Ha spaventato la vittima e la madre che lo assiste sottolineando l'urgenza di movimentare i soldi verso conti deposito sicuri per evitare imminenti attacchi informatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sms trappola e chiamate dal falso poliziotto: malato di Sla e anziana madre consegnano 200mila euro al truffatore

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