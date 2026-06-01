Sms trappola maxi truffa a segno a Cingoli | dal conto spariscono 88.500 euro
Due uomini, di 42 e 48 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Cingoli per aver messo a segno una truffa tramite sms. La truffa ha provocato la sottrazione di 88.500 euro dal conto di una vittima. Gli investigatori hanno ricostruito il meccanismo e identificato i responsabili, che risiedono rispettivamente a Portici e Foggia. La vicenda riguarda un raggiro tramite messaggi telefonici, senza ulteriori dettagli sulle modalità utilizzate.
CINGOLI Maxi truffa da 88.500 euro, i carabinieri della stazione di Cingoli hanno denunciato un 42enne residente a Portici (Napoli) e un 48enne originario di Foggia. L’indagine è scattata dopo la querela presentata lo scorso 6 maggio da un uomo residente nel Balcone delle Marche. Era stato contattato tramite un Sms in cui veniva segnalata una richiesta sospetta di bonifico sul proprio conto corrente. Nel tentativo di bloccare l’operazione l’uomo ha contattato il numero indicato nel testo del messaggio, venendo poi richiamato da un truffatore che, grazie alla tecnica del cosiddetto spoofing (la manipolazione dell’identità del mittente), è riuscito a far comparire sul display del telefono della vittima il numero reale della stazione dei carabinieri di Cingoli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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