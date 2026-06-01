Sms trappola maxi truffa a segno a Cingoli | dal conto spariscono 88.500 euro

Notizia in breve

Due uomini, di 42 e 48 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Cingoli per aver messo a segno una truffa tramite sms. La truffa ha provocato la sottrazione di 88.500 euro dal conto di una vittima. Gli investigatori hanno ricostruito il meccanismo e identificato i responsabili, che risiedono rispettivamente a Portici e Foggia. La vicenda riguarda un raggiro tramite messaggi telefonici, senza ulteriori dettagli sulle modalità utilizzate.