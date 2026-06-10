Si è conclusa la seconda edizione di Sky Up Academy Studios, un programma dedicato ai giovani nel settore digitale. L'iniziativa ha coinvolto studenti e giovani professionisti, offrendo formazione e opportunità di stage. Sono stati organizzati corsi e workshop su varie tematiche legate alle nuove tecnologie, con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. La partecipazione ha registrato un aumento rispetto all’edizione precedente, con numeri che indicano un interesse crescente tra i giovani.

Si è conclusa con successo la seconda edizione di Sky Up Academy Studios, l'iniziativa che porta gli studenti direttamente nel cuore della produzione televisiva! In questo video, scopriamo l'entusiasmo dei ragazzi che hanno vestito i panni di cameraman, registi e giornalisti, acquisendo competenze digitali fondamentali per il loro futuro. Oltre 3.700 studenti e 200 classi hanno già partecipato, uscendo dalla loro comfort zone per mettersi in gioco con creatività e problem solving. Un'esperienza a 5 stelle che trasforma la scuola in un vero laboratorio di innovazione!? Vuoi restare aggiornato sulle migliori iniziative digitali e tecnologiche?? Iscriviti al canale per non perdere i prossimi reportage! Commenta qui sotto: quale ruolo ti piacerebbe ricoprire in uno studio televisivo? Condividi il video con studenti e insegnanti interessati al mondo Sky Up! Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Sky Up Academy Studios: il futuro dei giovani nel digitale!

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