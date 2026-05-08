San Patrignano e Dallara Academy | una cena solidale per il futuro dei giovani

Nella serata, il rumore dei motori della Dallara Academy si è spento temporaneamente, sostituito dalle voci di persone riunite per una cena benefica. L’evento ha visto coinvolti vari partecipanti con l’obiettivo di sostenere progetti dedicati ai giovani, tra cui un’iniziativa promossa dalla comunità di San Patrignano. La serata si è svolta in un’atmosfera di collaborazione e impegno condiviso, con l’intento di favorire opportunità di crescita e integrazione.

Il rombo dei motori della Dallara Academy ha lasciato spazio, per una sera, al battito della solidarietà. Una cena evento che ha registrato il tutto esaurito, con centinaia di ospiti riuniti per sostenere la comunità di San Patrignano e i suoi progetti di prevenzione. L’iniziativa, nata quasi per scommessa anni fa, è diventata oggi un appuntamento fisso nel parmense, capace di unire istituzioni, imprenditori e cittadini attorno a un unico obiettivo: offrire una seconda possibilità a chi ha smarrito la strada a causa delle dipendenze. Un servizio speciale: i ragazzi di San Patrignano protagonisti. Il cuore pulsante della serata non è stato solo il fine benefico, ma la presenza attiva di quindici ragazzi della comunità, che si sono occupati del servizio in sala con professionalità e un sorriso che parla di rinascita.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Rosa Camuna per Moratti: 2000 giovani salvati da San PatrignanoForza Italia ha lanciato una proposta formale per conferire la massima onorificenza regionale, la Rosa Camuna, alla memoria di Gian Marco Moratti.

Una sezione elettorale a San PatrignanoLa sezione elettorale numero 9 di Coriano non è come le altre: è delimitata da un cancello e, una volta oltrepassato, raccoglie voti da tutta Italia.

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Sold out la cena per San Patrignano alla Dallara Academy - Video; La cena per San Patrignano: una serata di gusto e solidarietà alla Dallara Academy - Foto.

Sold out la cena per San Patrignano alla Dallara Academy - VideoVarano de Melegari La food valley e la valley motor insieme per solidarietà. In una serata che è ormai una tradizione, un appuntamento fisso dei primi di maggio. Così c'è la food valley, ovvero i prod ... gazzettadiparma.it