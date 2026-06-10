Sky Up Academy Studios chiusa la seconda edizione | oltre 200 classi coinvolte

Notizia in breve

Si è conclusa la seconda edizione di Sky Up Academy Studios, coinvolgendo oltre 200 classi e migliaia di studenti. Durante l’anno scolastico, il progetto ha offerto formazione nel settore media e competenze digitali. La chiusura dell’edizione è stata annunciata con un evento finale, senza indicazioni su eventuali sviluppi futuri o altre edizioni.