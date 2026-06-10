Sky Up Academy Studios chiusa la seconda edizione | oltre 200 classi coinvolte
Si è conclusa la seconda edizione di Sky Up Academy Studios, coinvolgendo oltre 200 classi e migliaia di studenti. Durante l’anno scolastico, il progetto ha offerto formazione nel settore media e competenze digitali. La chiusura dell’edizione è stata annunciata con un evento finale, senza indicazioni su eventuali sviluppi futuri o altre edizioni.
Con la conclusione dell’anno scolasticosi chiude la seconda edizione di Sky Up Academy Studios: oltre 200 classi e migliaia di studenti tra formazione, media e competenze digitali. L'universo dell' informazione contemporanea non si limita più alla semplice trasmissione di dati, ma richiede una nuova forma di consapevolezza critica, soprattutto tra le generazioni che abitano nativamente gli spazi digitali. In questo scenario si inserisce Sky Up, l’ecosistema educativo che ha trasformato la sede milanese di Sky in un laboratorio d'avanguardia dove la teoria scolastica incontra la pratica professionale delle grandi tech & media company. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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