Sisma 2009 | 255 milioni per la ricostruzione privata delle abitazioni
Il governo ha stanziato 255 milioni di euro per la ricostruzione privata delle abitazioni colpite dal terremoto del 2009. Di questi, 153 milioni sono destinati ai comuni nel cratere, ma non sono ancora stati definiti i criteri di distribuzione. Il rifinanziamento include anche fondi per la Chiesa di Pescina, senza dettagli sui benefici specifici. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di assegnazione o sui tempi di attuazione.
? Domande chiave? In Breve Nuovi fondi da 255 milioni per la ricostruzione privata dopo il sisma del 2009. Il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli ha annunciato mercoledì 10 giugno 2026 uno stanziamento di 255 milioni di euro destinati alla ricostruzione privata dei territori colpiti dal terremoto del 2009. Questa decisione, emersa a margine dell’ultima seduta del Cipess, punta a dare un impulso decisivo al recupero delle abitazioni danneggiate attraverso contributi diretti ai proprietari degli immobili. Il piano prevede una distribuzione mirata delle risorse tra il capoluogo e i diversi comuni del cratere, con una quota specifica riservata anche alle zone fuori dall’area colpita direttamente dal sisma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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