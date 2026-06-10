Sisma 2009 | 255 milioni per la ricostruzione privata delle abitazioni

Notizia in breve

Il governo ha stanziato 255 milioni di euro per la ricostruzione privata delle abitazioni colpite dal terremoto del 2009. Di questi, 153 milioni sono destinati ai comuni nel cratere, ma non sono ancora stati definiti i criteri di distribuzione. Il rifinanziamento include anche fondi per la Chiesa di Pescina, senza dettagli sui benefici specifici. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità di assegnazione o sui tempi di attuazione.