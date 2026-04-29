Sisma 2009 | 38 milioni per far rinascere il turismo nel Gran Sasso

Nel 2009 si è verificato un terremoto che ha interessato la zona del Gran Sasso. Recentemente, un organismo pubblico ha approvato uno stanziamento di 38 milioni di euro destinati a sostenere il rilancio del settore turistico nell’area. I fondi sono stati assegnati a 45 comuni e serviranno a finanziare interventi sulla mobilità sostenibile e a realizzare nuovi progetti integrati.

? Cosa sapere Il Cipess sblocca 38 milioni di euro per il rilancio turistico nel Gran Sasso.. I fondi finanziano 45 comuni tra mobilità sostenibile e nuovi progetti integrati.. Il Cipess ha sbloccato circa 38 milioni di euro per il rilancio turistico del cratere sismico del 2009, approvando due proposte della Struttura di missione sisma 2009 che puntano sul potenziamento della mobilità sostenibile e dell’offerta integrata nel Gran Sasso. L’approvazione definitiva arriva dopo un lungo e complesso percorso di istruttoria tecnica, segnando un punto di svolta per il programma Restart lanciato nel 2016. Questo piano non si limita alla sola ricostruzione delle infrastrutture fisiche provocate dal sisma, ma mira a innescare un processo di crescita economica, sociale e culturale nei territori colpiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma 2009: 38 milioni per far rinascere il turismo nel Gran Sasso Notizie correlate Sardegna: 38 milioni per far rinascere 15 borghi e il turismo lentoUn investimento di 38 milioni di euro destinato ai Fondi per lo sviluppo e la coesione permetterà la riqualificazione di quindici borghi sardi, con... Milioni, arte e percorsi: alla Bit i progetti per far rinascere i borghi delle Marche piegati dal sismaANCONA A 10 anni dal terremoto del 2016, lo stand regionale alla Bit di Milano è diventato la vetrina internazionale dove raccontare, con i suoi...