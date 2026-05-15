Sisma 2009 | 285 milioni per sbloccare la ricostruzione privata

Nel 2009 un terremoto ha provocato danni significativi in diverse aree, portando a un intervento di circa 285 milioni di euro destinati a sbloccare la ricostruzione privata. La ripartizione di queste risorse tra il capoluogo e i comuni vicini solleva dubbi riguardo a come verranno distribuiti i fondi e alle tempistiche di avvio dei cantieri. Le opposizioni hanno espresso preoccupazioni sulla possibilità che i lavori rimangano fermi nonostante le risorse già disponibili.

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? Punti chiave Come influirà la ripartizione dei fondi tra L'Aquila e i comuni?. Perché le opposizioni temono che i cantieri rimangano comunque fermi?. Chi riceverà il contributo integrativo previsto dal futuro Decreto n. 7?. Come copriranno i costi extra causati dall'aumento dei materiali edilizi?.? In Breve 85 milioni all'Aquila e 200 milioni distribuiti tra gli altri comuni del cratere.. Pezzopane e Romano contestano la ripartizione per evitare disparità con il sisma 20162017.. Il Decreto n. 7 deve integrare i costi per i lavori post Superbonus.. L'impasse nasce dal blocco della cessione del credito e rincari materiali edilizi.. Il decreto congiunto n. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma 2009: 285 milioni per sbloccare la ricostruzione privata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sisma 2009: 38 milioni per far rinascere il turismo nel Gran Sasso? Cosa sapere Il Cipess sblocca 38 milioni di euro per il rilancio turistico nel Gran Sasso. Sisma nelle Marche: 9 milioni per sbloccare le case popolari? Cosa sapere Castelli e Fagioli chiedono 9 milioni per completare le case popolari nelle Marche. Sisma L'Aquila, 'ricostruzione privata al 77% nel cratere e scuole al 73%'In occasione del 17/o anniversario del sisma del 6 aprile 2009, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere ha diffuso i dati aggiornati sullo stato degli interventi nei territori ... ansa.it Marche, i fondi per il sisma finiscono allo sci: stanziati oltre 60 milioni per piste e impianti dove non nevica piùNon siamo a uno stramilione di biliardoni, e neppure a un ottone di millantoni, numeri inventati da Gianni Rodari nel suo Favole al telefono, ma poco ci manca. Per i comprensori sciistici ... ilfattoquotidiano.it