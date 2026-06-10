Fatah Melloul, 30 anni, è stato condannato a 22 anni di carcere in appello per l’omicidio di un giovane albanese avvenuto il 27 agosto 2023 a Sirolo. La causa della condanna è legata ai “futili motivi” che, secondo la corte, avrebbero portato Melloul a sparare con la fiocina, uccidendo la vittima. La sentenza prevede quattro anni in più rispetto alla condanna di primo grado.

ANCONA - Quattro anni in più di reclusione. È stato condannato a 22 anni Fatah Melloul, il 30enne algerino accusato di aver ucciso il 27 agosto del 2023 il giovane albanese Klajdi Bitri colpendolo con una fiocinata al cuore dopo una lite stradale avvenuta a Sirolo, in via Cilea. In primo grado, l'imputato era stato condannato a 18 anni di carcere. È stata la Corte d'Appello a riformare la sentenza, riconoscendo l'aggravante dei futili motivi, che non erano stati presi in considerazione nel verdetto di primo grado, emesso dalla Corte di Assise nel gennaio 2025. L'imputato è recluso dal giorno del delitto.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sirolo, uccise il rivale con la fiocina, i "futili motivi" valgono 4 anni in più in Appello: Melloul dovrà scontarne 22

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