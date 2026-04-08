Ucciso da una fiocina chiesta l' aggravante dei futili motivi in appello
In un procedimento giudiziario in corso, la procura ha presentato ricorso in appello contro una condanna relativa a un caso di omicidio. La richiesta riguarda la modifica della pena, includendo l'aggravante dei futili motivi che non era stata considerata in primo grado. La vicenda riguarda un episodio in cui una persona è stata uccisa con una fiocina, e l'accusa mira a ottenere una pena più severa.
ANCONA – Ha chiesto di riformulare la condanna con una pena più alta considerando anche l'aggravante dei futili motivi esclusi in primo grado nell'accusa di omicidio volontario. Così il procuratore generale Roberto Rossi ha concluso oggi la requisitoria per il processo in Corte d'Assise d'Appello. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Ergastolo per Giacomo Friso: uccise l’amico con 4 coltellate e scatto selfie, c’è l’aggravante dei futili motivi
Leggi anche: Jacopo De Simone rinviato a giudizio per l’omicidio di Riccardo Claris: confermata l’aggravante dei futili motivi
Temi più discussi: Ucciso da una fiocina, chiesta l'aggravante dei futili motivi in appello; Ucciso con una fiocina a Sirolo dopo una lite: in Appello chiesta l’aggravante per Melloul; Ucciso con la fiocina. La Procura chiede una pena più alta per i futili motivi; Ucciso con una fiocina, Procura generale ‘aumentare pena per aggravante futili motivi’.
Ucciso da un fiocina durante la lite stradale, chiesta una condanna più severaAd Ancona il processo d’appello per l’omicidio del 2023: richiesta di aumento della pena e riconoscimento dei futili motivi. Sentenza attesa il 10 giugno ... lanuovariviera.it
Ucciso con la fiocina. La Procura chiede una pena più alta per i futili motiviProcesso d’Appello per Fatah Melloul, condannato in primo grado a 18 anni per la morte di Klajdi Bitri il 17 agosto 2023 a Sirolo dopo una lite in strada . ilrestodelcarlino.it
Un altro giornalista ucciso da #Israele a #Gaza x.com
*++ 'Attacco mirato a Gaza', ucciso da drone israeliano un reporter di Al Jazeera ++ 'Colpita la sua auto mentre guidava per la strada principale'* (ANSA) - ROMA, 08 APR - Il corrispondente di Al Jazeera Mohammed Wishah è stato ucciso da un attacco di dron - facebook.com facebook