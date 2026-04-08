Ucciso da una fiocina chiesta l' aggravante dei futili motivi in appello

In un procedimento giudiziario in corso, la procura ha presentato ricorso in appello contro una condanna relativa a un caso di omicidio. La richiesta riguarda la modifica della pena, includendo l'aggravante dei futili motivi che non era stata considerata in primo grado. La vicenda riguarda un episodio in cui una persona è stata uccisa con una fiocina, e l'accusa mira a ottenere una pena più severa.