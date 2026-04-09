Un uomo condannato a 18 anni di carcere si difende dopo aver sparato con una fiocina al cuore di un giovane in un incidente avvenuto a Sirolo. Durante un interrogatorio, ha affermato di aver usato l’arma solo per spaventare e di non aver compreso le intenzioni dell’altro ragazzo. Il pubblico ministero ha invece richiesto una pena più severa. La vicenda è sotto i riflettori delle autorità per il tragico episodio.

SIROLO - «Ho preso la fiocina solo per spaventarlo, non ho capito quel ragazzo che voleva da me. So solo che mi sono trovato in una situazione più grande di me». Pensieri e parole, nella formula delle dichiarazioni spontanee, di Fatah Melloul, l’algerino condannato in primo grado a scontare 18 anni di reclusione per aver ucciso il 23enne albanese Klajdi Bitri, trafitto al cuore da un fucile da sub il 27 agosto del 2023, a Sirolo. Il 30enne, ieri mattina, ha parlato nell’aula dove si sta svolgendo il processo d’appello. È stato incardinato dopo la presentazione di ricorsi incrociati. Infatti, sia l’imputato - recluso in carcere dal giorno dell’arresto - che la procura generale hanno impugnato la sentenza emessa nel gennaio del 2025. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fiocinata mortale al cuore a Sirolo, Melloul (condannato a 18 anni) si difende. Il pg: «Merita una pena più pesante»

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