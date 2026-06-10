Il documento di sintesi del Cammino sinodale delle chiese in Italia. Le linee di orientamento sono state pubblicate stamattina dalla Conferenza episcopale italiana. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Sinodo, documento Cei: radicati e costruiti in Cristo

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