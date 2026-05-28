CEI | il documento finale dell’assemblea

L’assemblea della Conferenza Episcopale Italiana ha pubblicato il documento finale, che riassume le discussioni svolte. Nel testo si evidenzia l’invito del Papa a concentrarsi sugli aspetti essenziali della fede, senza distrazioni. Viene fatto il punto sul percorso sinodale intrapreso dalla Chiesa italiana e si analizzano gli effetti delle crisi internazionali sulle comunità religiose.

L’invito del Papa a trovare il coraggio dell’essenziale, il punto sul cammino sinodale, i riflessi delle crisi internazionali. Questi alcuni dei temi al centro del comunicato finale a chiusura dell’assemblea generale della CEI. Servizio di Nicola Ferrante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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CEI: il documento finale dellassemblea

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