Cei i vescovi al Sinodo | nuove linee pastorali e l’appello del Papa

Notizia in breve

I vescovi hanno presentato nuove linee pastorali durante il Sinodo, accompagnate dall’appello del Papa. Le parrocchie adotteranno strategie aggiornate e saranno riorganizzate secondo le indicazioni emerse. Sono stati nominati nuovi responsabili per le commissioni e per l’area economica della Conferenza episcopale italiana. Queste decisioni puntano a riformare le strutture e le funzioni delle parrocchie, con nomine specifiche per guidare i vari settori. I dettagli sui cambiamenti concreti e le nuove nomine saranno comunicati nelle prossime settimane.