Cei i vescovi al Sinodo | nuove linee pastorali e l’appello del Papa
I vescovi hanno presentato nuove linee pastorali durante il Sinodo, accompagnate dall’appello del Papa. Le parrocchie adotteranno strategie aggiornate e saranno riorganizzate secondo le indicazioni emerse. Sono stati nominati nuovi responsabili per le commissioni e per l’area economica della Conferenza episcopale italiana. Queste decisioni puntano a riformare le strutture e le funzioni delle parrocchie, con nomine specifiche per guidare i vari settori. I dettagli sui cambiamenti concreti e le nuove nomine saranno comunicati nelle prossime settimane.
? Punti chiave Come cambieranno concretamente le parrocchie dopo le decisioni dei vescovi?. Quali nuovi nomi guideranno le commissioni e l'area economica della Cei?. Perché la fede non è più considerata un dato acquisito dai vescovi?. Cosa cambierà nella gestione delle comunità locali dopo il vertice vaticano?.? In Breve Presidenza guidata dal Cardinale Matteo Zuppi dal 25 al 28 maggio. Elezione nuovo Vice Presidente area Nord e membri Consiglio Affari Economici. Programmazione per il Congresso Eucaristico Nazionale previsto per l'anno 2027. Focus pastorale su parrocchie e piccoli borghi per rispondere ai bisogni locali. Dal 25 al 28 maggio i vescovi italiani si riuniranno nell’Aula del Sinodo in Vaticano per l’82ª Assemblea Generale della Cei, con l’intervento finale di Papa Leone XIV previsto per giovedì prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Dopo quarant’anni è sembrato giusto ai vescovi italiani tracciare un bilancio dell’insegnamento della religione cattolica (Irc). ? La scadenza non è di quelle istituzionali, ma la CEI - Conferenza Episcopale Italiana ha voluto ugualmente pronunciarsi con una N facebook
Mi ricorda qualcuno. x.com
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