Sinner termina i controlli medici Riprende gli allenamenti in vista di Wimbledon

Notizia in breve

Jannik Sinner ha concluso i controlli medici e ha ripreso gli allenamenti in vista di Wimbledon. Dopo due giorni di esami presso un ospedale di Milano, il giocatore ha ripreso a prepararsi per il torneo. La sua ripresa segue un periodo di valutazioni mediche, senza ulteriori dettagli sulla condizione. Non sono stati comunicati altri aggiornamenti riguardo a eventuali restrizioni o modifiche al programma di allenamento.