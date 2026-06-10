Sinner termina i controlli medici Riprende gli allenamenti in vista di Wimbledon
Jannik Sinner ha concluso i controlli medici e ha ripreso gli allenamenti in vista di Wimbledon. Dopo due giorni di esami presso un ospedale di Milano, il giocatore ha ripreso a prepararsi per il torneo. La sua ripresa segue un periodo di valutazioni mediche, senza ulteriori dettagli sulla condizione. Non sono stati comunicati altri aggiornamenti riguardo a eventuali restrizioni o modifiche al programma di allenamento.
Milano – Jannik Sinner torna in campo. Il numero 1 del tennis mondiale riprende gli allenamenti dopo gli esami degli ultimi 2 giorni all’ospedale San Raffaele di Milano. L’azzurro si è sottoposto ad una serie di test dopo il k.o. incassato al Roland Garros complice un evidente crollo fisico. Da oggi, secondo lo ‘spoiler’ di Paolo Bertolucci, Sinner dovrebbe ricominciare a lavorare con un obiettivo chiaro: il torneo di Wimbledon, al via a fine mese, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. “Sapevo che Sinner aveva in programma due giorni di visite per fare un check up completo, rientra a Montecarlo e da domani (oggi, ndr) riprenderà ad allenarsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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