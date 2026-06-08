Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati Mercoledì riprende gli allenamenti

Da gazzetta.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista italiano è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo un malore che lo ha costretto a uscire al secondo turno di un torneo. Si è sottoposto a esami medici e rimarrà sotto osservazione. Mercoledì riprenderà gli allenamenti, secondo quanto comunicato. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

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Jannik Sinner è all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati e potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli. Mercoledì riprenderà gli allenamenti a Montecarlo e, come già annunciato, non giocherà nessun torneo sull'erba prima di Wimbledon. Sinner è reduce da qualche giorno di vacanza in Sardegna con la fidanzata e si sottoporrà ad esami dopo il Malore di cui ha sofferto dal terzo set della sfida contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. Sinner avanti due set e 5-1 cedette poi al quinto set.  Dopo l'eliminazione al secondo turno il numero 1 del mondo si era recato nei giorni scorsi al J Medical di Torino per sottoporsi a una serie di controlli approfonditi e accertamenti medici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

Video Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

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