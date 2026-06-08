Jannik Sinner si è sottoposto a controlli medici presso il San Raffaele. Da mercoledì, il tennista riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno. La stagione sull’erba è cominciata e il campione uscente si prepara per il torneo.

MILANO – Al via la stagione del tennis sull’erba e l’attesa è tutta per Jannik Sinner, campione uscente a Wimbledon, dal 29 giugno. Aspettando di rivederlo in campo, il numero 1 al mondo, dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo e i giorni di vacanza in Sardegna, si è recato oggi, 8 giugno 2026 al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici programmati. L’azzurro aveva accusato a Parigi un colpo di calore che gli ha causato vomito e un accenno di crampi, con l’argentino, sotto di due set e 5-1 nel terzo, che è riuscito a rimontare e vincere il match al quinto parziale. La scorsa settimana, Sinner si era recato al JMedical, struttura di Torino e di proprietà della Juventus, per alcune analisi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sinner: controlli medici al San Raffaele. Da mercoledì allenamenti verso Wimbledon

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SINNER IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI

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