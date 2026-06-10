Sinner era soltanto stanchezza Inizia l’operazione Wimbledon
Jannik Sinner potrà concentrarsi su Wimbledon da domani, dopo aver chiarito che il suo stato di salute non era preoccupante. L’atleta aveva lasciato intendere di aver avuto bisogno di riposo, ma non ci sono problemi di salute rilevanti. La sua condizione fisica, secondo le comunicazioni ufficiali, non rappresenta più un ostacolo. Ora, il campione può dedicarsi alla preparazione del torneo senza preoccupazioni legate a eventuali complicazioni.
Allarme rientrato. Jannik Sinner aveva solo bisogno di riposo e da domani il numero uno al mondo può iniziare a pensare al torneo di Wimbledon. Gli esami effettuati lunedì e martedì al San Raffaele di Milano e che erano stati organizzati dallo staff di Jannik subito dopo il malore accusato al Roland Garros, non hanno evidenziato patologie particolari. Tutti i valori sono nella norma e Sinner ha pagato la stanchezza accumulata nei tanti tornei vinti consecutivamente. Troppe partite L’altoatesino dall’indoor di Parigi a dicembre non si era più fermato trionfando a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Un filotto di vittorie e un carico di stress e dispendio di energie psico fisiche che hanno portato al malore nel match contro Cerundolo a due punti dalla vittoria. 🔗 Leggi su Panorama.it
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