Sinner era soltanto stanchezza Inizia l’operazione Wimbledon

Allarme rientrato. Jannik Sinner aveva solo bisogno di riposo e da domani il numero uno al mondo può iniziare a pensare al torneo di Wimbledon. Gli esami effettuati lunedì e martedì al San Raffaele di Milano e che erano stati organizzati dallo staff di Jannik subito dopo il malore accusato al Roland Garros, non hanno evidenziato patologie particolari. Tutti i valori sono nella norma e Sinner ha pagato la stanchezza accumulata nei tanti tornei vinti consecutivamente. Troppe partite L’altoatesino dall’indoor di Parigi a dicembre non si era più fermato trionfando a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. Un filotto di vittorie e un carico di stress e dispendio di energie psico fisiche che hanno portato al malore nel match contro Cerundolo a due punti dalla vittoria. 🔗 Leggi su Panorama.it

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