Dopo un’eliminazione anticipata al Roland Garros, un ex campione di tennis ha commentato che il giocatore italiano, nonostante una sconfitta difficile, si riprenderà a Wimbledon. Secondo l’ex numero uno del mondo, il tennista altoatesino rimane il favorito per il torneo su erba e ha le capacità per confermare i risultati recenti. La sua prestazione a Parigi è stata paragonata a Superman colpito dalla kryptonite, ma si aspetta che si riscatti sull’erba londinese.

Nonostante l’uscita prematura dal Roland Garros, John McEnroe non ha perso fiducia in Jannik Sinner. Anzi, secondo l’ex numero uno del mondo, il tennista altoatesino resta il principale candidato al successo sull’erba londinese e ha tutte le carte in regola per confermarsi a Wimbledon. In un’intervista rilasciata a La Stampa, McEnroe ha analizzato sia il percorso degli italiani a Parigi sia il ritiro di Sinner, fermato al secondo turno da un colpo di calore quando sembrava ancora in piena corsa nel torneo. L’ex campione statunitense si è detto sorpreso dalla presenza massiccia degli azzurri nelle fasi finali dello Slam francese. “Non mi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - John McEnroe: “A Parigi Sinner era come Superman colpito dalla kryptonite, ma si rifarà a Wimbledon”

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John McEnroe WALKS OUT — Sinner Just Became The Only Man Standing At French Open

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