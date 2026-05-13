Matteo Berrettini inizia bene al Challenger di Valencia Servono punti per evitare le qualificazioni a Wimbledon

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Berrettini ha iniziato con successo il suo percorso nel torneo Challenger di Valencia, cercando di accumulare punti utili per evitare le qualificazioni a Wimbledon. Attualmente, il tennista italiano ha bisogno di migliorare la sua classifica e si presenta in campo con l’obiettivo di ottenere risultati concreti nelle prossime partite stagionali. Per lui, ogni vittoria rappresenta un passo importante in questa fase della stagione.

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Bisognoso di punti e in cerca di fiducia. Con questo spirito, Matteo Berrettini prova a rilanciare le proprie ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, pensando a evitare le qualificazioni per Wimbledon. Uscito dalla top-100 e reduce dalla deludente sconfitta all’esordio agli Internazionali d’Italia contro l’australiano Alexei Popyrin, il romano ha scelto di ripartire dal Challenger di Valencia, in Spagna, con l’obiettivo di ritrovare continuità e sensazioni positive. Sulla terra rossa iberica, Berrettini ha ritrovato una vecchia conoscenza del circuito: il giapponese Taro Daniel, oggi scivolato al numero 335 del ranking mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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