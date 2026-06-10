Il movimento legato a Vannacci, associato a Futuro Nazionale, si presenta con un messaggio che include toni nazionalisti e retorica sovranista. Le sue posizioni sono accompagnate da dichiarazioni che criticano le istituzioni e promuovono un’immagine di orgoglio nazionale. Le campagne del gruppo sono caratterizzate da slogan e manifesti che rafforzano un’identità forte e spesso polemica. Nessun dato ufficiale indica una partecipazione numerosa, ma il linguaggio adottato mira a coinvolgere un pubblico specifico.

Gli italiani, quelli solitamente più stupidini e terra terra, quelli che parlano di ordine e disciplina ma poi scopri che sguazzano nel minnifuttismo come i maiali nel più laido porcile, sono l’elettorato di Futuro Nazionale: fatevene una ragione. Sono tanti? Sono pochi? Non lo so, ma sono comunque troppi. Al netto dell’elettorato che si sente tradito dalle mancate promesse di Meloni e Salvini, il popolo che un tempo si gongolava a Piazza Venezia è tornato alla ribalta. Badate, non parlo di nostalgici del ventennio: quelli sarebbero il meno. Parlo di italiani a 360 gradi. Perché? Perché il Generalissimo parla il linguaggio del popolo minorenne, va avanti con luoghi comuni posticci fatti di errori storici, revisionismo a buon mercato e facce mummificate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Siete tutti drogati del Vannaccismo e da Futuro Nazionale, partito del Generale: ancora una volta prenderete una fregatura

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