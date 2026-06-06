Matt Rizzetta, attuale proprietario di Napoli Basket e Campobasso, è coinvolto nelle voci di una possibile cessione del club di calcio Napoli da parte del presidente attuale. La trattativa è tra le più discusse a livello mediatico, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali o conferme. Rizzetta è stato più volte collegato all’ipotesi di acquisizione, anche se non sono stati annunci ufficiali in merito. La situazione rimane aperta e senza comunicazioni ufficiali.

Matt Rizzetta, al momento proprietario del Napoli Basket e del Campobasso, è il nome associato a un’ipotetica cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. In genere più le trattative sono pubblicizzate, meno si concretizzano. I veri affari si fanno lontano dai riflettori. Enrico Cuccia non ha mai parlato in vita sua con un giornalista. Perciò è sorprendente lo spazio mediatico riservato a questa presunta trattativa tra Rizzetta, la Underdog Global Partners, e il Napoli. Prima Athletic, poi Bloomberg (è questo il caso, ha parlato al podcast di Bloomberg). Di certo oggi Rizzetta è più noto di prima. Vedremo se davvero ci sarà qualcosa di concreto. Si è parlato anche di un’offerta da 2,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rizzetta parla ancora del suo Napoli del futuro (è una delle trattative più mediatiche di tutti i tempi)

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