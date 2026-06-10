Il Comune ha pubblicato il 10 giugno 2026 un bando per un contributo destinato a famiglie con membri sotto i 35 anni che necessitano di supporto per il pagamento dell’affitto. La misura prevede l’assegnazione di fondi a chi presenta domanda e soddisfa i requisiti stabiliti. La domanda può essere presentata presso gli uffici comunali o attraverso modalità online, entro i termini indicati nel bando. Sono esclusi i nuclei familiari che già beneficiano di altre forme di sostegno abitativo.

“Il bando – sottolinea l’assessore comunale alla famiglia e alle politiche della casa, Micaela Papi – vuole mettere al centro i giovani e rivitalizzare il tessuto sociale ed economico della città, incentivando l’insediamento di nuovi nuclei familiari costituiti da giovani. Per dare un ulteriore impulso all’iniziativa, quest’anno abbiamo esteso la misura all’immediata periferia, la cosiddetta ‘Zona 2’, favorendo un ampliamento del mercato e delle opportunità per gli under 35”. E’ necessario trasferire la propria residenza nell’alloggio nelle Zone 1 o 2 del comune di Siena, oggetto del nuovo contratto di locazione. I contratti di locazione a canone concordato oggetto del contributo devono decorrere dal 1° maggio 2026 (o da data successiva) e devono essere utilizzati solo a fini abitativi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Siena: contributo per l’affitto a famiglie under 35. Ecco il bando

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