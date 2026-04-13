Acireale fino a 3mila euro per il contributo all' affitto destinato alle famiglie

A Acireale è stato pubblicato un avviso per la richiesta di un contributo destinato alle famiglie che devono pagare l’affitto. L’assessore alle Politiche Sociali ha annunciato che il sostegno può arrivare fino a 3.000 euro. La misura mira a facilitare l’accesso alle abitazioni in locazione, e le domande possono essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato.

L’assessore alle Politiche Sociali di Acireale, Valentina Pulvirenti, rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione di un contributo per agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione. Il beneficio prevede un contributo annuo pari a 3 mila euro, rivolto ai nuclei familiari.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Il contributo per pagare l’affitto. Sollievo per 76 famiglie in difficoltàSono 76 le famiglie residenti ad Arcola che riceveranno un contributo per la locazione. Bollette, contributo straordinario fino a 90 euro per le famiglie: pronto il decreto del governoIl governo prepara un nuovo intervento per ridurre le bollette di luce e gas alle famiglie e alle imprese.