L'Islanda si conferma al primo posto nella classifica sulla sicurezza globale 2026, mentre l’Italia scende al 35° posto. La classifica tiene conto di vari fattori come stabilità politica, criminalità e rischi economici. La Slovenia ha fatto progressi significativi, salendo di diverse posizioni grazie a miglioramenti in settori come la gestione delle emergenze e la sicurezza pubblica.

? Domande chiave? In Breve L’Islanda guida la classifica globale della sicurezza nel 2026 mentre l’Italia scivola al 35° posto. Il Global Peace Index 2026 registra un calo della pace planetaria dello 0,7% in un periodo caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e conflitti armati. L’Institute for Economics and Peace ha pubblicato lo studio analizzando 163 territori indipendenti attraverso parametri quali la stabilità sociale, la militarizzazione e i tassi di criminalità. Mentre l’Islanda conferma la sua leadership per il diciannovesimo anno consecutivo, l’Italia subisce un arretramento di due posizioni, passando dal 33° al 35° gradino della classifica mondiale. La stabilità del Nord e il ritorno del Giappone nella top 10. L’Islanda mantiene la vetta del podio grazie a una struttura sociale basata sulla fiducia reciproca e all’assenza di un esercito permanente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sicurezza globale 2026: l’Islanda è in vetta, l’Italia scende al 35° posto

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