Sicurezza cosa prevede il decreto sull’IA varato dal governo

Il governo ha approvato un decreto sull’intelligenza artificiale che prevede misure per garantire la sicurezza e l’affidabilità delle tecnologie AI. Il testo include norme per la valutazione dei rischi, la trasparenza delle funzionalità e la gestione delle eventuali criticità. Sono previsti obblighi per le aziende che sviluppano e distribuiscono sistemi di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di assicurare controlli e responsabilità nell’utilizzo di queste tecnologie.

Con l’obiettivo di «mettere a disposizione le funzionalità più avanzate, al fine di migliorare l’efficienza delle loro attività», come ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legge che disciplina per la prima volta l’utilizzo dell’ intelligenza artificiale da parte delle forze dell’ordine. L’uso dell’intelligenza artificiale in modalità ex ante. Il decreto legge prevede una duplice modalità di utilizzo dell’IA per la sicurezza. «La prima è ex ante la commissione di reati: ovvero in caso di pericolo e minaccia legati a condizioni come terrorismo o per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Sicurezza e diritti: cosa prevede il nuovo decreto e perché divide - Re Start 06/02/2026

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