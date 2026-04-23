Decreto sicurezza cosa prevede il nuovo testo e perchè sta facendo discutere

Il decreto sicurezza approvato recentemente ha suscitato molte discussioni nel panorama politico e sociale. La normativa introduce nuove misure riguardanti il controllo dell’immigrazione, la gestione dei permessi e l’attuazione di sanzioni più severe per alcuni reati. La sua approvazione ha diviso le opinioni tra chi sostiene un rafforzamento delle misure di sicurezza e chi invece esprime preoccupazioni sulle implicazioni per i diritti dei cittadini e delle comunità coinvolte.

Roma, 23 aprile 2026 – Il nuovo decreto sicurezza è uno dei provvedimenti più divisivi di questa fase politica. Il testo è il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, entrato in vigore il 25 febbraio. Dopo il via libera del Senato il 17 aprile, la Camera ha approvato la fiducia il 22 aprile e il provvedimento è arrivato alle battute finali del percorso di conversione. Il decreto conta 33 articoli e si muove su quattro assi principali: sicurezza pubblica, strumenti a tutela delle forze di polizia, rafforzamento della sicurezza urbana e immigrazione. Nella sintesi parlamentare, il provvedimento interviene su armi improprie, poteri del questore, manifestazioni, reclutamento e organizzazione delle forze dell’ordine, centri e procedure legate all’ingresso e al rimpatrio degli stranieri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Sicurezza e diritti: cosa prevede il nuovo decreto e perché divide - Re Start 06/02/2026

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