Il Senato ha approvato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astensioni il decreto bollette, confermando la fiducia sul testo già approvato dalla Camera. Il decreto introduce un bonus per le famiglie vulnerabili e stabilisce il divieto di telemarketing per le utenze energetiche. La legge riguarda misure volte a sostenere i consumatori e a regolamentare le pratiche commerciali nel settore energetico.

Roma, 8 aprile 2026 - Il Senato ha confermato la fiducia sul dl Bollette nel testo approvato dalla Camera: i sì sono stati 102, i contrari 64, gli astenuti 2. Il provvedimento è legge. Di seguito nel dettaglio i punti principali del decreto varato dal governo a sostegno dei ceti meno abbienti e delle Pmi energivore. Il dibattito in Parlamento sul testo è stato scandito soprattutto dall'attualità geopolitica, con la misura approvata dal Cdm prima dell'avvio del nuovo conflitto in Medio Oriente, che ha fatto nuovamente schizzare i prezzi dell'energia. Bonus bollette. Per il 2026 viene previsto un contributo straordinario del valore di 115 euro per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici con Isee non superiore a 25mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa prevede il Decreto bollette: dal bonus per le famiglie vulnerabili al divieto di telemarketing

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