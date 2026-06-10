Il Ministero ha confermato che tutti i progetti presentati dagli istituti scolastici per i Percorsi estivi in Sicilia saranno finanziati. Nessuna proposta è stata esclusa, garantendo il sostegno a tutte le iniziative previste. La decisione riguarda le attività educative programmate durante i mesi estivi nelle scuole della regione. Le risorse saranno destinate a coprire le spese di realizzazione di ogni progetto approvato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera a tutte le iniziative proposte dagli istituti scolastici. La Regione Siciliana sosterrà economicamente tutti i progetti presentati dalle scuole nell’ambito della circolare “Percorsi estivi”, il programma dedicato alle attività educative, sportive e ricreative da svolgere durante i mesi estivi. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, nella foto d’apertura, dopo la pubblicazione dell’elenco delle candidature inviate dagli istituti scolastici. Un’opportunità per studenti e famiglie anche durante l’estate. Secondo Turano, la scuola deve continuare a rappresentare un punto di riferimento per gli studenti e le famiglie anche oltre il tradizionale calendario scolastico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sicilia, scuola, Turano: «Saranno finanziati tutti i progetti presentati per i Percorsi estivi»

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