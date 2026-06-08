Abruzzo Film Commission | presentati 93 progetti cinematografici che saranno valutati da una commissione
Sono stati presentati 93 progetti cinematografici nell’ambito dell’avviso “Sostegno alla produzione audiovisiva e cinematografica in Abruzzo”. La selezione avverrà tramite una commissione incaricata di valutare le proposte. L’iniziativa è finanziata con 4 milioni di euro nell’ambito del programma Fesr 2021-2027. La scadenza per la presentazione dei progetti è stata raggiunta, e ora si procederà alla fase di analisi e selezione.
Sono 93 i progetti cinematografici arrivati a chiusura dell’avviso “Sostegno alla produzione audiovisiva e cinematografica in Abruzzo”, finanziato nell’ambito della programmazione Fesr 2021-2027 per 4 milioni di euro. I numeri del primo avviso promosso dalla Regione Abruzzo in tema di Film. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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