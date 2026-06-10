È iniziato un convegno dedicato alle opportunità offerte dal Fondo europeo per la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e alla crescita dell’economia blu in Sicilia. L’evento si concentra sulle strategie di sviluppo sostenibile del settore ittico e sulla possibilità di accedere a finanziamenti europei. Partecipano rappresentanti delle istituzioni, operatori del settore e esperti di economia marittima. L’obiettivo è discutere le potenzialità di investimento e le prospettive di crescita per la pesca e le attività legate al mare nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incontro strategico sul futuro della pesca in Sicilia. Le nuove prospettive offerte dal Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, insieme agli strumenti di sostegno alle imprese e allo sviluppo della blue economy, saranno al centro del convegno “ La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità ”. L’evento, promosso dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, si terrà lunedì 15 giugno alle ore 09:30 presso il Palazzo della Regione Siciliana di Catania e riunirà istituzioni, esperti, mondo accademico e operatori del settore. Nuovi bandi e risorse per il comparto ittico. Durante l’incontro sarà dedicata un’attenzione particolare alla presentazione di tre nuovi avvisi pubblici recentemente attivati dal Dipartimento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia e pesca: al via il convegno sulle opportunità del FEAMPA e la crescita della blue economy

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