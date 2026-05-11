La Blue Economy in Italia ha un valore di 76,6 miliardi di euro e viene considerata una leva strategica per la crescita del Paese. Il settore combina le vocazioni territoriali, le capacità industriali e il posizionamento internazionale, contribuendo allo sviluppo economico nazionale. Questo settore si sviluppa in diversi ambiti, tra cui attività marine, pesca, trasporti e energie rinnovabili. La sua espansione viene vista come un elemento chiave per la competitività italiana.

LA BLUE Economy italiana è "una leva strategica per la crescita sostenibile e la competitività del Paese, in grado di coniugare vocazioni territoriali, capacità industriale e posizionamento internazionale". A dirlo è Eliana Chessa (nella foto in alto), responsabile ufficio studi, ricerche e innovazione di Bper. La sfida per consolidare il primato del Paese nel medio-lungo periodo è quella di saper valorizzare le eccellenze esistenti, dalla cantieristica alla logistica, fino al turismo costiero, e sviluppare nuove traiettorie di crescita ad alto contenuto tecnologico in un contesto dove transizione energetica, sostenibilità degli ecosistemi e tensioni geopolitiche possono condurre alla necessità di tempestivi riposizionamenti competitivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Blue Economy spinge la crescita dell’Italia: il settore vale 76,6 miliardi

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