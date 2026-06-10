Si nasconde nei cespugli fuori da Rockstar Games per scoprire il trailer di GTA 6 | la storia è assurda
Un visitatore si è nascosto tra i cespugli vicino agli uffici di Rockstar Games per spiare il trailer di GTA 6. La scena è diventata virale sui social, attirando l’attenzione di appassionati e media. La persona si è nascosta per ore, tentando di ottenere immagini in anteprima del video ancora non rilasciato ufficialmente. Nessuna informazione ufficiale sulla persona o sul motivo di questo gesto. Rockstar non ha commentato l’incidente.
Se pensavate che l’hype intorno a GTA 6 avesse già raggiunto livelli parossistici, preparatevi a ricredervi. La vicenda che sta facendo il giro del web in queste ore supera qualsiasi immaginazione: un utente Reddit sostiene di trascorrere ore appostato nei cespugli fuori dalla sede scozzese di Rockstar North, armato di strumentazione da sorveglianza professionale, con l’unico obiettivo di prevedere quando verrà rilasciato il terzo trailer del videogioco più atteso della storia. Non stiamo parlando di un semplice fan che controlla ossessivamente i social media dell’azienda. Questo individuo, che pubblica sul subreddit rGTA6unmoderated,... 🔗 Leggi su Game-experience.it
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