Si nasconde nei cespugli fuori da Rockstar Games per scoprire il trailer di GTA 6 | la storia è assurda

Notizia in breve

Un visitatore si è nascosto tra i cespugli vicino agli uffici di Rockstar Games per spiare il trailer di GTA 6. La scena è diventata virale sui social, attirando l’attenzione di appassionati e media. La persona si è nascosta per ore, tentando di ottenere immagini in anteprima del video ancora non rilasciato ufficialmente. Nessuna informazione ufficiale sulla persona o sul motivo di questo gesto. Rockstar non ha commentato l’incidente.