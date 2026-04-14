Nuove voci circolano intorno a GTA 6, questa volta riguardo alla colonna sonora del gioco. Un cantautore ha confermato di aver collaborato con Rockstar Games, aggiungendo un elemento in più alle indiscrezioni che circolano da tempo. Le informazioni si concentrano su questa collaborazione, senza altri dettagli tecnici o immagini recenti. La discussione sul titolo continua a essere alimentata da queste novità.

Il silenzio attorno a GTA 6 continua a essere rotto da nuove indiscrezioni. Questa volta non si tratta di immagini o dettagli tecnici, ma della colonna sonora. Un cantautore ha infatti dichiarato pubblicamente di aver collaborato con Rockstar Games, alimentando nuovi dubbi e curiosità. Il problema? Non c’è alcuna conferma ufficiale. Eppure, la fonte è diretta e difficile da ignorare. Tra hype altissimo e segretezza assoluta, anche un dettaglio musicale può trasformarsi in un caso. A far emergere il nuovo leak è stato Bobby Keel, autore country che ha dichiarato su Facebook di aver concesso i diritti di una canzone a Rockstar Games per il nuovo capitolo della saga.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - GTA 6 è ancora colpito da leak: un cantautore ha collaborato con Rockstar Games, ecco tutti i dettagli

GTA 6 LEAKS CONFERMATI INDIRETTAMENTE DA ROCKSTAR GAMES COSA DEVI SAPERE!

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