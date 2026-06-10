Si chiama Eva Statiella l’assessora creata con l’Ai ad Acqui Terme | avrà la delega all’Umanizzazione

Eva Statiella è stata nominata assessora comunale ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. La sua nomina è stata annunciata recentemente e le sarà assegnata la delega all’Umanizzazione. La nomina è stata effettuata in seguito a una decisione dell’amministrazione comunale. La figura di Statiella sarà creata con l’ausilio di un’intelligenza artificiale.

Si chiama Eva Statiella e presto assumerà il ruolo di assessora comunale ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria. Eppure nessuno ne aveva mai sentito parlare prima. Il motivo è semplice: non è una persona reale, ma è stata generata con l’ intelligenza artificiale. Per iniziativa del sindaco, Danilo Rapetti, la città piemontese diventa la capofila di un esperimento che traghetta la politica e la pubblica amministrazione verso le meraviglie, le incognite e le angosce del XXI secolo. Ma c’è un paradosso. Statiella, con l’imminente rimpasto della giunta comunale, riceverà la delega all’Umanizzazione, insieme a quelle, indubbiamente più in linea, all’intelligenza artificiale e alla transizione digitale. 🔗 Leggi su Open.online

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