Acqui Terme | arriva Eva l’IA che supporterà la giunta comunale
Un’intelligenza artificiale chiamata Eva è stata introdotta a Acqui Terme per supportare la giunta comunale. Eva fornirà pareri tecnici e aiuterà nelle decisioni amministrative. La gestione delle pratiche burocratiche sarà automatizzata, riducendo i compiti ripetitivi. Rimane da capire chi si occuperà delle pratiche che non saranno più gestite manualmente. La presentazione di Eva ha suscitato domande sulla futura organizzazione del lavoro all’interno del municipio.
Come influenzerà i pareri tecnici della giunta la nuova assistente Eva?. Chi gestirà le pratiche burocratiche dopo l'automazione dei compiti ripetitivi?. Quali rischi sollevano le decisioni algoritmiche per la trasparenza democratica?. Come cambierà il lavoro dei dipendenti comunali con l'arrivo dell'IA?.? In Breve Nomina ufficiale di Eva Statiella prevista entro fine giugno 2026. Sindaco avatar gestirà canali social per pratiche burocratiche e proposte cittadine. Automazione compiti ripetitivi in urbanistica, anagrafe e polizia locale di Acqui Terme. Nessun taglio occupazionale per i dipendenti comunali di Acqui Terme. Il sindaco Danilo Rapetti introduce un’intelligenza artificiale nella giunta di Acqui Terme: ecco il piano per Eva Statiella. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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