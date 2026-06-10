Acqui Terme | arriva Eva l’IA che supporterà la giunta comunale

Notizia in breve

Un’intelligenza artificiale chiamata Eva è stata introdotta a Acqui Terme per supportare la giunta comunale. Eva fornirà pareri tecnici e aiuterà nelle decisioni amministrative. La gestione delle pratiche burocratiche sarà automatizzata, riducendo i compiti ripetitivi. Rimane da capire chi si occuperà delle pratiche che non saranno più gestite manualmente. La presentazione di Eva ha suscitato domande sulla futura organizzazione del lavoro all’interno del municipio.