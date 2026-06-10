Ad Acqui Terme, una figura chiamata Eva Statiella, annunciata come assessora, in realtà non esiste. È stata creata tramite Intelligenza Artificiale e avrà la delega all’umanizzazione. La notizia ha suscitato sorpresa, poiché si tratta di un personaggio digitale che assume un ruolo politico, segnando un passo insolito nell’ambito delle nomine amministrative. L’uso dell’IA in questo contesto rappresenta un esempio di come la tecnologia possa entrare nel settore pubblico.

Si chiama Eva Statiella, sta per diventare assessora ma, in realtà, non esiste. L’Intelligenza Artificiale entra anche nella politica e lo fa a gamba tesa. Ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, sta arrivando la prima “politica” generata con l’AI. A volerla è stato il sindaco, il civico Danilo Rapetti, in carica dal 2022. Statiella, paradossalmente, con l’imminente rimpasto della giunta, avrà una delega opposta al suo essere, quella all’Umanizzazione, insieme a quelle più in linea con la sua indole, la delega all’intelligenza artificiale e alla transizione digitale. L’obiettivo, rassicura il primo cittadino, è quello di “ comprendere meglio cosa potrà succedere quando queste entità avranno concretamente una parte attiva e decisionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ad Acqui Terme l’assessora che non esiste: è creata con l’Intelligenza Artificiale e avrà la delega all’umanizzazione

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