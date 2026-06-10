Le organizzazioni sindacali FP CGIL e UIL FP hanno preso posizione sul servizio di emergenza-urgenza 118 nella provincia di Benevento, evidenziando un confronto costruttivo e un impegno concreto per migliorare il servizio. Nel loro intervento, sottolineano l’importanza di affrontare questioni rilevanti e di lavorare insieme per ottimizzare le risposte di emergenza sanitaria. Nessun dettaglio specifico sulle azioni o sui risultati raggiunti viene fornito nel comunicato.

Tempo di lettura: 3 minuti Le organizzazioni Sindacali FP CGIL e UIL FP ritengono opportuno intervenire nel dibattito riguardante il servizio di emergenza-urgenza 118 della provincia di Benevento, ribadendo con chiarezza alcuni aspetti fondamentali. Il sistema del 118 sannita rappresenta da anni una realtà apprezzata e riconosciuta in tutta la Campania grazie all’impegno, alla professionalità e al senso di responsabilità di autisti-soccorritori, infermieri e di tutto il personale coinvolto nell’attività di soccorso. Donne e uomini che quotidianamente garantiscono assistenza ai cittadini con competenza, sacrificio e spirito di servizio. Come in ogni organizzazione complessa, non sono mancate criticità e problematiche operative. Tuttavia, tali questioni devono essere affrontate attraverso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Servizio 118 Benevento e provincia: confronto costruttivo e impegno concreto per il miglioramento del servizio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elisoccorso del 118, Modena prima provincia per utilizzo. Servizio sempre più centraleNella provincia di Modena, l’utilizzo dell’elisoccorso del 118 è diventato sempre più frequente, facendo di questa area la regione con il maggior...

Interventi per miglioramento del servizio: erogazione idrica sospesa per 8 oreA Carovigno, alcune vie hanno sperimentato una sospensione dell’erogazione dell’acqua per otto ore.

Temi più discussi: L'Organizzazione Sindacale Upsa-Fp chiede alla Direzione Generale dell'Asl Benevento di effettuare una verifica approfondita sul rispetto degli obblighi previsti dal capitolato di gara relativo all'affidamento del Servizio 118; Dal buio della paura alla gioia della rinascita: il nostro grazie agli ospedali Fatebenefratelli e San Pio di Benevento; Benevento, mezzo precipita nella scarpata operaio ferito sulla Fortorina; La Direzione Regionale Anpas Campania risponde ai rilievi mossi dal sindacato Cub Sanità sulla gestione del servizio 118.

Benevento, Uil Fpl e Cgil in pressing: Emerse criticità nel servizio 118La Uil Fpl, attraverso Giovanni De Luca, e la Cgil, con Pompeo Taddeo, in una nota evidenziano di aver appreso dalla stampa alcune criticità riguardanti il servizio 118 di emergenza/urgenza sul ... ilmattino.it

Benevento, gara triennale per il 118: Più spazio ai volontariAl via la gara d'appalto dell'Asl per l'affidamento triennale del servizio di soccorso 118, per l'importo complessivo di 27,6 milioni, con proposta a sorpresa dei volontari. La gara, riferita al ... ilmattino.it