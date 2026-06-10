Servizio 118 Benevento e provincia | confronto costruttivo e impegno concreto per il miglioramento del servizio
Le organizzazioni sindacali FP CGIL e UIL FP hanno preso posizione sul servizio di emergenza-urgenza 118 nella provincia di Benevento, evidenziando un confronto costruttivo e un impegno concreto per migliorare il servizio. Nel loro intervento, sottolineano l’importanza di affrontare questioni rilevanti e di lavorare insieme per ottimizzare le risposte di emergenza sanitaria. Nessun dettaglio specifico sulle azioni o sui risultati raggiunti viene fornito nel comunicato.
Tempo di lettura: 3 minuti Le organizzazioni Sindacali FP CGIL e UIL FP ritengono opportuno intervenire nel dibattito riguardante il servizio di emergenza-urgenza 118 della provincia di Benevento, ribadendo con chiarezza alcuni aspetti fondamentali. Il sistema del 118 sannita rappresenta da anni una realtà apprezzata e riconosciuta in tutta la Campania grazie all’impegno, alla professionalità e al senso di responsabilità di autisti-soccorritori, infermieri e di tutto il personale coinvolto nell’attività di soccorso. Donne e uomini che quotidianamente garantiscono assistenza ai cittadini con competenza, sacrificio e spirito di servizio. Come in ogni organizzazione complessa, non sono mancate criticità e problematiche operative. Tuttavia, tali questioni devono essere affrontate attraverso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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