Interventi per miglioramento del servizio | erogazione idrica sospesa per 8 ore

A Carovigno, alcune vie hanno sperimentato una sospensione dell’erogazione dell’acqua per otto ore. L’interruzione si è resa necessaria durante un intervento di Aqp volto all’installazione di nuove infrastrutture idriche. La misura ha interessato zone specifiche della città e si è conclusa senza ulteriori complicazioni. I residenti e i commercianti sono stati informati per tempo sulle tempistiche dell’intervento.

CAROVIGNO - Interruzione idrica sospesa per 8 ore in alcune vie di Carovigno per interventi di Aqp che riguardano l’installazione di nuove opere. “Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 13 maggio 2026”, si legge nella.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Installazione di nuove opere: erogazione idrica sospesa per otto oreSAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Vito dei Normanni con... Intervento urgente della Sasi: erogazione idrica sospesa in tre comuni dalle 15 alle 6 del mattinoDisagi a Frisa, Ortona e San Vito Chietino a causa di un intervento d’urgenza di riparazione della condotta principale DN300 in località San Iorio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Modifica temporanea della viabilità in Via Albenga; Alfonsine, oltre 2 milioni di euro per il miglioramento sismico del municipio; Consegnati i lavori per la messa in sicurezza delle curve al lago di Roncone; Raccolta differenziata, pubblicato l’Avviso per Comuni e aggregazioni: 35 milioni di euro per migliorare i servizi e potenziare i centri di raccolta. Bonus casa 2026: tutte le detrazioni da sfruttare nel modello 730Bonus casa 2026 conferma detrazioni per ristrutturazioni, sicurezza e miglioramenti immobiliari con aliquote diverse tra prima e seconda casa, recupero fiscale in dieci anni tramite modello 730. edilizia.com Grandi progetti, in gara interventi per 145 milioni di euroPubblicati sulla Gazzetta europea i bandi relativi agli appalti dei lotti 1 e 2 del Grande progetto Bandiera blu del Litorale Domitio e di quelli del Grande progetto Laghi flegrei. I lavori messi a ... regione.campania.it Anche Dacia Maraini tra gli interventi al congresso nazionale della Uil Scuola a Riccione. La scuola e la lingua come pilastri dell’identità culturale e democratica del Paese, sono il nucleo dell’intervento di Dacia Maraini, che ha richiamato l’attenzion… x.com L'Amministrazione comunale di Ceva sta attuando una serie di interventi di manutenzione ordinaria per migliorare il decoro urbano, con particolare attenzione alle aree verdi e agli arredi pubblici, al fine di garantire spazi più ordinati e fruibili per la comunità. - facebook.com facebook